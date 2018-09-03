Исследования: похмелье нарушает работу мозга

Британские учёные из Университета Ванны (да, есть и такой) выяснили, что последствия бурной алкогольной вечеринки влекут за собой не только отсутствие денег и стыд, но и физический вред для организма. Обезвоживание, тошнота, потеря памяти, головные боли и слабость очень сильно влияют на работу мозга и психическое состояние человека, пишет Science Alert.

Проведённые исследования химического состава мозга и сканирование на предмет повреждений показали, что при частом употреблении алкоголя потеря памяти человека переходит из кратковременной в долгосрочную, а кровоснабжение и работа кровеносных сосудов нарушаются, передает life.ru.

Помимо нарушения работы мозга у любителей алкоголя была диагностирована замедленная реакция движения, отсутствие нормальной координации, а также нарушение психического состояния, которое приводило к частым беспричинным вспышкам агрессии.

Учёные предупреждают, что при частом употреблении алкоголя также повышается риск заболевания болезнью Альцгеймера — по сравнению со всеми остальными факторами мозг любителей выпить вдвое чаще поражается этим недугом.