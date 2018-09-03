Android-смартфоны атаковал вирус-майнер

Специалисты по кибербезопасности ESET обнаружили вирус-майнер в популярных играх и приложениях интернет-магазина Google Play для Android. Об этом сообщает Business insider.

Одна из зараженных программ — игра Bug Smasher. Её установили пять миллионов раз. Разработчики выяснили, что при загрузке игры на устройство также скачивается вирус-майнер. С его помощью злоумышленники используют мощность устройства для добычи криптовалюты. Игра была удалена в январе 2018 года, однако эксперты утверждают, что в интернет-магазине Google ещё много таких программ, пишет life.ru.

Специалисты отмечают, что при загрузке вредоносного ПО работа смартфона нарушается. Устройство начинает медленнее работать и перегреваться, а аккумулятор разряжается быстрее обычного.

Ранее Google заблокировала все приложения-майнеры в целях безопасности. Они могут вывести смартфон из строя и стать лазейкой для злоумышленников. Похожее решение приняла Apple. Видимо, разработчики находят способы обхода запретов.