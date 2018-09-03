Названа причина пожара в отеле Харбина, унесшего жизни 20 человек

Причиной пожара в одном отелей Харбина северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, где погибли 20 человек, стало короткое замыкание в электропроводке фанкойла, сообщает администрация города.

Сильный пожар произошел рано утром 25 августа в одной из гостиниц Харбина с термальными источниками. Жертвами стали 20 человек, к настоящему моменту все они опознаны, еще 23 человека пострадали. Все погибшие были пожилыми людьми, приехавшими в составе тургруппы из Пекина на отдых. Самому молодому из них было 59 лет, самому старшему — 85.

"Расследование и собранные специалистами улики указывают, что пожар в отеле начался 25 августа в 4.12 (23.12 предудыщего дня мск), очаг возгорания находился на втором этаже отеля. Пожар вспыхнул в результате короткого замыкания в электропроводке фанкойла, оно привело к созданию электрической дуги высокой температуры, которая послужила причиной воспламенения выполненных из пластика отделочных материалов и искусственных цветов", — говорится в сообщении.