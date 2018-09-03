В Японии прошли первые выборы, организованные с помощью блокчейна. Власти заявили, что технология поможет защитить голоса избирателей, передаёт Japan Times.
Тестовое голосование с помощью блокчейна состоялось в городе Цукуба. Жители которого решали, на какие социальные проекты стоит направить гражданские взносы. Чтобы проголосовать, житель Цукубы должен был прийти на избирательный участок со специальной карточкой, которая является аналогом паспорта, пишет life.ru.
Власти Цукубы отчитались об успешно проведённом эксперименте, отметив безопасность и оперативность при подсчёте голосов. Скептики заметили, что из-за минимального количества проверяющих на избирательных участках возможны случаи использования чужого паспорта для голосования. Если система докажет свою эффективность, то рано или поздно вся Япония будет голосовать с помощью блокчейна.
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