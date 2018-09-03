Защитите планету: более 200 деятелей мировой культуры призвали спасти Землю от климатических изменений

Более 200 всемирно известных актеров, писателей и ученых обратились с призывом к властям Франции принять срочные меры для защиты планеты от глобального потепления. Соответствующая петиция, авторами которой выступили киноактриса Жюльет Бинош и астрофизик Орельян Барру, опубликована в понедельник на сайте газеты Le Monde.

Среди подписавших обращение - Шарль Азнавур, Ален Делон, Катрин Денев, Изабель Аджани, Брэдли Купер, Джуд Лоу, Изабелла Росселлини. "Человечество сталкивается с беспрецедентным вызовом в своей истории, и мы призываем политическую власть действовать твердо и немедленно", - отмечают авторы декларации. По их мнению, население планеты живет в период катаклизма невиданного масштаба.

"Глобальное потепление, угроза биоразнообразию, глубокое загрязнение почвы, воды и воздуха - все это вызывает тревогу, - подчеркивают деятели культуры. - Люди и живая природа находятся в критической ситуации".

По словам авторов обращения, "еще не поздно предотвратить наихудший сценарий". "Мы считаем, что любые политические действия, которые не направлены на борьбу с этим катаклизмом, не будут иметь доверия", - отмечают они. По мнению деятелей искусства, об ответственности правительства будут судить по тем мерам, которые оно принимает.

Франция была инициатором принятия в 2015 году Парижского соглашения по климату, которое было поддержано 175 странами, в том числе Россией, отмечает ТАСС . Главная цель документа - удержать рост глобальной средней температуры в пределах 2 градусов Цельсия, поскольку более значительный рост температуры угрожает привести к необратимым последствиям для экологии планеты. В июне 2017 года США объявили о выходе из соглашения по климату.

Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно подчеркивал намерения республики добиваться полного соблюдения парижских договоренностей. На этой неделе глава государства объявит имя нового министра экологического перехода Франции. Он сменит ушедшего в отставку Николя Юло в качестве главного куратора работы по выполнению климатического соглашения.