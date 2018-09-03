Последний секрет легендарного шутера Doom II раскрыли через 24 года после выхода игры

Ставшая поистине легендарной игра Doom II была выпущена в далеком 1994 году, но ее последний секрет пользователям удалось раскрыть только сейчас, получив поздравления от создателя шутера Джона Ромеро.

Дело в том, что за 24 года существования игры ни одному геймеру не удалось пройти ее на 100% без использования чит-кодов. Непреодолимым препятствием на пути честного прохождения был вход на один секретный уровень: в отличие от других переходов, телепорт не активировался при попадании в него игрока.

Раскрыть этот секрет удалось игроку под ником Zero Master, который выяснил, что для активации телепорта игрока в него должен толкнуть монстр. Судя по видеоролику, опубликованному геймером на YouTube, он заманил в нужное место элементаля боли, который и помог активировать телепорт. Ромеро подтвердил успех игрока в своем микроблоге.

Момент раскрытия главной тайны Doom II можно увидеть в районе временной отметки 3:00, отмечает newsru.com.