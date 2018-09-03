Больше ста пожилых людей из села Ермоклия получили бесплатные медицинские консультации

Больше ста пожилых людей из села Ермоклия получили бесплатные консультации невролога, кардиолога, эндокринолога и нефролога. Врачи из Кишинева приехали в село по программе "Забота о здоровье".

Местные жители говорят, что давно ждали возможности попасть на прием к специалистам, ведь семейный врач принимает здесь всего два дня в неделю, а ездить в районную больницу накладно и утомительно - там всегда большие очереди.



"Сейчас по всей стране - острая нехватка врачей - и семейных, и специалистов. Можно записаться на прием заранее, но приходиться ждать неделю-две", - сказала глава медицинского центра Штефан-Водэ Марианна Харет.

По итогам осмотра многим назначили лечение.

"У большинства - серьезные проблемы. Им понадобится комплексное лечение и нужно пересмотреть образ жизни", - сказала кардиолог Оксана Загнат.

"Есть пациенты с хроническими заболеваниями, с сахарным диабетом, гипертонией. При необходимости мы назначаем более детальное обследование или наблюдение специалистов в местном или районном медицинском центре", - сказал нефролог Ромика Русу.

С мая, когда началась кампания, врачи осмотрели больше двух тысяч человек.

"Наша цель - чтобы все пациенты, попавшие на консультации, получили рекомендации и прошли курс лечения", - сказала председатель организации ДПМ Tezaurul Națiunii Нина Цуркан.

Кампанию "Забота о здоровье" запустила Демпартия при поддержке минздрава. До конца года врачи побывают в селах еще 17-ти районов.





