С начала 2018 года поступления в бюджет выросли на 15%

С начала текущего года, поступления в Национальный публичный бюджет (BPN), администрируемые Государственной налоговой службой (ГНС), составили 23,9 млрд. леев, что на 3,1 млрд. леев или 14,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным ГНС, за восемь месяцев 2018 г. доходы госбюджета составили 10,7 млрд. леев, что на 17,4% (1,6 млрд. леев) больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г, передает Молдпрес.

В местных бюджетах доходы составили 2,6 млрд. леев, на 12,6% больше. Также был зарегистрирован рост поступлений в бюджет государственного социального страхования - 8,2 млрд. леев.

Доходы Фонда обязательного медицинского страхования составили около 2,6 млрд. леев, что на 13,4% больше по сравнению с тем же периодом 2017 г.