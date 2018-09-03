Осталось не так много времени: ученые рассказали о скорой климатической точке невозврата

Группа ученых из Великобритании и Нидерландов пришла к выводу, что срок принятия мер по сдерживанию изменения климата стремительно подходит к концу. «Точкой невозврата» климатологи называют 2035 год. Если к этому времени не удастся переломить ситуацию, дальнейшие меры окажутся неэффективными и сдержать рост глобальной средней температуры в пределах 2 °C до 2100 года уже не получится.

«В нашем исследовании мы показываем, что существуют ограниченные сроки для действий по защите климата, — говорит Хенк Дейкстра (Henk Dijkstra) из Утрехтского университета. — Мы считаем, что осталось очень мало времени до того, как выполнить парижское соглашение уже будет невозможно».

Ученый подчеркивает, что, если не принять экстренных мер в ближайшие 17 лет, последующие усилия окажутся неэффективными даже при условии резкого сокращения выбросов парниковых газов. Уже сейчас с вероятностью 67% специалисты говорят, что к концу века средняя глобальная температура увеличится не менее чем на 1,5 °C.

По мнению климатологов, лишь переход на возобновляемые источники энергии может сократить выбросы парниковых газов, однако для этого потребуется увеличивают долю «чистой энергии» не менее чем на 5% в год, передает vokrugsveta.ru.