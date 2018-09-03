Раскрыта судьба оголяющих щиколотки джинсов

Модные эксперты сделали предположения насчет судьбы оголяющих щиколотки джинсов. Об этом сообщает Metro.

"Однажды это закончится. Многие обрезают штаны на лето, чтобы носить их с кроссовками. Так легче. Зимой это прекратится, но следующим летом все снова будут подворачивать брюки. Покупатели консервативны, поэтому тренд уйдет не так быстро", — прокомментировала стилистка Марика Пейдж.

Однако издание заметило, что на показах мужской одежды весна-лето 2019 подвернутые штаны демонстрировались крайне редко, пишет lenta.ru.

Пейдж также дала мужчинам совет, как носить подвернутые джинсы. "Невысоким они идут больше. Если у вас очень длинные ноги, они могут выглядеть непропорционально. Короткие джинсы визуально увеличивают рост", — сказала она.