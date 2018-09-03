Китайца арестовали за кражу секретов Apple

Сотрудник компании TSMC был задержан полицией тайваньского города Синьчжу. По версии следствия, мужчина выкрал секреты Apple, передаёт Digitimes.

По данным источника, сотрудник Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая является одним из главных поставщиков Apple, похитил секретные документы компании. Мужчина якобы позаимствовал чертежи процессоров, чтобы продать их на чёрном рынке. Теперь его будут судить за промышленный шпионаж, пишет life.ru.

Точно неизвестно, удалось ли подозреваемому рассекретить или реализовать похищенные документы. TSMC, тесно работающая с Apple над выпуском iPhone, отказалась давать комментарии до суда.