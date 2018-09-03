Определены лучшие фильмы о школе в истории кинематографа

Американский журнал Esquire подготовил рейтинг 25 лучших фильмов о школьниках и школьницах. Лидирующую позицию заняла картина "Клуб "Завтрак"" режиссера Джона Хьюза.

Это второй фильм Хьюза в качестве режиссера. При бюджете один миллион долларов картина собрала в прокате около 51 миллиона долларов. Фильм, вышедший в 1985 году, сразу же стал культовым, передает 360tv.

Сюжет рассказывает о пятерых школьниках, которых наказали за нарушение дисциплины. Они должны провести в учебном заведении выходной день и написать сочинение на тему: "Кем вы себя представляете".

На второй строчке расположился фильм Ричарда Линклейтера "Под кайфом и в смятении" 1993 года. Главные роли там исполнили Милла Йовович, Мэттью МакКонахи и Бен Аффлек.

Третье место заняли "Беспечные времена в „Риджмонт Хай“" 1982 года режиссера Эми Хекерлинг. Главные роли в картине исполнили Шон Пенн и Дженнифер Джейсон Ли.

В пятерке лидеров оказались также фильмы "Выскочка" с Мэттью Бродериком и Риз Уизерспун, а также картина "Бестолковые" с Алисией Сильверстоун, Стейси Дэш и Бриттани Мерфи.

Следом "Выходной день Ферриса Бьюллера", "Учителю, с любовью" 1967 года, "Дрянные девчонки", "Баскетбольные мечты" и "Бунтарь без причины".

Среди лучших оказались фильмы "Смертельное влечение", "Академия Рашмор" и "Шестнадцать свечей", "Кэрри" по мотивам американского романа Стивена Кинга, музыкальный фильм режиссера Рэндала Клайзера "Бриолин". Последнее место досталось вышедшей в 2007 году комедии "SuperПерцы".