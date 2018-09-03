СМИ: причиной утечки воздуха на МКС стала халатность рабочего. Он сделал лишнее отверстие в корпусе

Утечка воздуха на МКС случилась из-за брака на производстве корабля «Союз МС-09». Сотрудник ракетно-космического предприятия «Энергия» сделал лишнее отверстие в корпусе и скрыл его клеем, который высох через два месяца. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные источники в космической отрасли.

Один из собеседников издания рассказал, что проблема появилась ещё на Земле во время сборки «Союза». По его словам, ответственный уже установлен. Другой источник уточнил, что когда сотрудник осознал свою ошибку, то заделал отверстие специальным клеем. Из-за этого проблему не обнаружили во время проверки корабля на герметичность.

"Она [трещина] не давала о себе знать первые два месяца орбитального полета. Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие", заявил источник РИА Новости.

Источники издания также сообщили, что в РКК «Энергия» начали внутреннее расследование инцидента. Специальная комиссия проведёт первое заседание сегодня, передает tjournal.ru.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с РИА «Новости» выразил уверенность, что причиной утечки воздуха на МКС стал именно производственный брак при сборке «Союза». По его словам, столкновения с микрометеоритами происходят довольно часто, но в истории не было случаев, когда это становилось причиной разгерметизации космического корабля или модуля станции на орбите.

Утечка воздуха на МКС произошла в ночь на 30 августа. Сначала экипаж станции устранил проблему специальной клейкой лентой, но её оказалось недостаточно и давление продолжило падать. Космонавты компенсировали утечку воздуха с помощью баллонов «Прогресса», им пришлось заделывать отверстие дважды — на установленную пломбу нанесли дополнительную заплатку.