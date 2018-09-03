Украинский фермер собрал радиоуправляемую электротачку

В Тернопольской области фермер Петр Головатый за два месяца сконструировал радиоуправляемую тачку для сельскохозяйственных работ. Она состоит из двух частей – моторного блока с электродвигателем и прицепа, сообщает издание Про.те.

Отмечается, что тачка может ехать вперед и назад, а также имеет большую грузоподъемность, пишет Корреспондент.

"Рама из металла, электромоторы и батареи с электровелосипедов, управляющая электроника самодельная из китайских и не только радиодеталей, цепи и звездочки от различных мотоциклов, колеса от авто. К городу у меня душа не лежит, а к технике лежит. Очень люблю что-то испытывать на огороде, чтобы облегчить труд", – рассказал фермер.

Управляется тачка с помощью пульта.