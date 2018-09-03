В Вашингтоне обсудили, как активизировать торговлю между Молдовой и США

Выявление инвестиционных проектов и возможностей для активизации молдавско-американской торговли обсудили посол Молдовы в США Кристина Балан с первым заместителем председателя Делового совета по международному взаимопониманию (BCIU) Джеффри Дональдом.

По данным пресс-службы МИДЕИ, посол Кристина Балан призвала американские компании, в частности в области информационных технологий, энергетики, услуг, промышленности и финансирования прийти на рынок Молдовы, который предлагает льготные условия для иностранных инвесторов.

В этой связи, Кристина Балан предложила организацию встреч на высоком уровне, взаимные визиты бизнесменов, проведение экономических форумов, мероприятий B2B при участии официальных лиц, а также американских и молдавских компаний, передает Молдпрес.

«Мы заинтересованы в привлечении американских инвестиций, в частности в области информационных технологий, развития диверсифицированных возобновляемых и альтернативных источников энергии для Молдовы, в области транспорта, легкой промышленности и сельского хозяйства – данные сферы предоставляют более широкие возможности для американских предпринимателей», - подчеркнула молдавский дипломат.

Отдельной темой в ходе дискуссий стало продвижение информации о Молдове для американских предпринимателей, будучи отмечена готовность американской стороны оказывать содействие в организации мероприятий по продвижению молдавской продукции, как в виртуальном, так и в реальном пространстве.

«Мы готовы содействовать организации мероприятий по продвижению информации об усилиях правительства, инвестиционном климате и нормативно-правовой базе Молдовы с точки зрения преимуществ для бизнесменов и интересов потенциальных инвесторов из США», - отметил Джеффри Дональд.

Также была достигнута договоренность об организации встречи между американскими бизнесменами и официальной делегацией Республики Молдова в рамках следующего заседания Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке.