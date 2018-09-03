Число безработных граждан в Молдове снизилось более чем на 10%

Во втором квартале 2018 года в Молдове было зарегистрировано 40,9 тысяч безработных, что на 10,5% меньше, чем в тот же период прошлого года. По данным Национального бюро статистики, от безработицы, в основном, страдают мужчины и жители сельской местности.

Согласно статистическим данным, уровень безработицы среди мужчин 3,2%, а среди женщин – 2,8%. В городской местности уровень безработицы составил 5,6%, в сельской местности – 1,1%.

Среди молодежи (15-24 года) уровень безработицы достиг 7,8%, а в возрастной категории от 15 до 29 лет этот показатель составил 6%, передает kp.md.

Национальное бюро статистики сообщает, что во втором триместре 2018 года экономически активное население Молдовы (занятое населения плюс безработные) составило 1384,3 тысячи граждан, увеличившись на 5,2% по сравнению со вторым триместром 2017 года (1316.0 тысяч)