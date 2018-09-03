Автобус протаранил отбойник эстакады в Испании, погибли 4 человека

Четыре человека погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса в испанской Астурии. По данным издания El Comercio, авария произошла в городе Авилес днем 3 сентября.

Местные СМИ отмечают, что еще 17 человек получили травмы, двое из них находятся в критическом состоянии, передает РЕН ТВ.

Автобус столкнулся с отбойником эстакады, на месте происшествия продолжают работать правоохранители и сотрудники экстренных служб.