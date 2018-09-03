Новые правила "ВКонтакте": пользователей лишили права удалять "всю информацию" о себе

Социальная сеть "ВКонтакте" обновила раздел "Правила" на русском языке, не уведомив пользователей об изменениях, выяснила Русская служба Би-би-си. В новой версии пользовательского соглашения отсутствует фраза о том, что удаление страницы означает удаление всей размещенной на ней информации.

Это произошло через несколько дней после запуска реформы приватностив соцсети, которая позволила полностью закрывать свой профиль от незнакомцев. Изменение настроек было анонсировано после критики в адрес "ВК" из-за большого количества дел об экстремизме, возбужденных на основе публикаций в соцсети. Сообщалось и о случаях, когда внимание следователей привлекали посты с уже удаленных страниц, передает ВВС.

Новые правила "ВКонтакте" появились 3 сентября. Соцсеть не указывает дату последнего обновления пользовательского соглашения, однако изменения можно отследить по промежуточной памяти (кэшу) поисковых систем.

Изменения коснулись раздела № 5, который посвящен регистрации на сайте. Из него убрали такую фразу:

"Пользователь приобретает полный доступ к использованию функционала Сайта (его данных и команд), за исключением неактивированных данных и команд, при условии заполнения персональной страницы более чем на тридцать процентов".

Изменение может быть связано как раз с новой политикой приватности "ВКонтакте". В конце августа в соцсети появилась новая функция - пользователи могут закрыть свой профиль от всех, кроме друзей.

Еще одну фразу удалили из раздела № 8, посвященного ответственности за использование соцсети:

"Удаление персональной страницы Пользователя означает автоматическое удаление всей информации, размещенной на ней, а также всей информации Пользователя, введенной при регистрации на Сайте".

Ни одно из изменений не отразилось на англоязычной версии правил.