Полицейские будут дежурить у школ и лицеев ради безопасности юных пешеходов

Детям в начале нового учебного года напомнят о правилах безопасности на дорогах. Несколько недель у школ будут дежурить патрульные инспекторы. В полиции говорят, что напоминание нужно и взрослым - многие водители нехотя останавливаются у "зебр".

"Сотрудники полиции будут дежурить у пешеходных переходов, когда дети приходят в школу и уходят домой. Водителей, которые не пропускают пешеходов, будут наказывать", - рассказал пресс-секретарь Нацинспектората патрулирования Павел Апостол.

За первые восемь месяцев этого года в авариях пострадали 282 ребенка. Погибли 13. 47 ДТП случилось на "зебрах".





