Ани Лорак впервые встретилась с мужем после сообщений о его измене

Несколько недель СМИ и поклонники обсуждают предполагаемую измену мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу. Однако пара эти слухи никак не комментирует.

Супруг певицы в Instargam показал фото семейное фото с дочкой. Ани Лорак с мужем сегодня отвели Софию в первый класс, передает РЕН ТВ.

"Мои девочки", - написал Мурат.

В соцсетях Ани пока никаких совместных фото нет.

Фото: Instagram