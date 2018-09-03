Первокурсник устроил резню в ВУЗе Киева

В Киеве 17-летний студент первого курса одного из высших учебных заведений в День знаний напал с ножом на других студентов. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщает прокуратура Киева. Отмечается, что пострадали двое студентов, которым юноша нанес многочисленные ножевые ранения.

"1 сентября, примерно в час ночи молодой человек пришел в общежитие Национального авиационного университета, расположенного по улице Нежинской в Киеве и пытался проникнуть в помещение. У входа у него возник конфликт со студентами-жильцами этого общежития, которые не пускали его внутрь", - говорится в сообщении.

Возмущенный молодой человек достал нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные ранения в различные части тела.

В прокуратуре сообщили, что в результате инцидента один студент был тяжело ранен, другой получил легкие телесные повреждения.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в нанесении умышленных тяжелых телесных повреждений. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы, передает korrespondent.net.