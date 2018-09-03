Подросток просит лишить родительских прав отца, не отпускающего его в Италию

В семейном конфликте предстоит разобраться суду в Новосибирске. Подросток добивается того, чтобы его отца лишили родительских прав. По словам 14-летнего Роберта Евтушенко, мужчина не дает ему начать новую счастливую жизнь.

Как сообщает ntv.ru, недавно мать мальчика вышла замуж за иностранца и уехала жить в Италию. Подросток тоже стал готовиться к переезду — год усиленно учил языки. Но накануне отъезда отец заявил: он против выезда сына за границу. И формально он имеет на это право. Но на деле, по словам подростка, отец никогда не принимал участия в его воспитании, не давал денег и часто над ним издевался.

Несовершеннолетний намерен отправить письмо уполномоченному по правам ребенка с просьбой лишить родительских прав отца. По словам семиклассника, он больше не может выносить издевательств. Кроме того, ему якобы запрещают видеться с матерью. Женщина с новым избранником уже переехала жить в Италию. Подросток пока живет в России с бабушкой.



Суд первой инстанции встал на сторону отца и постановил, что мальчик должен жить с ним. Родным удалось опротестовать это решение, и ребенок вернулся к бабушке с дедушкой, где и провел большую часть своего детства. Пенсионеры рассказали, что отец мальчика заботливым никогда не был. Они искренне не понимают, почему мужчина вдруг вспомнил об отцовском долге.



Все вещи для переезда ребенок собрал уже давно. Теперь вся его надежда только на суд и на помощь детского омбудсмена.