Пьяный россиянин вел автобус, а затем прятался в туалете от пограничников

Польские пограничники задержали пьяного россиянина, управлявшего рейсовым автобусом. Об этом сообщает официальный сайт Варминско-Мазурского отдела пограничной службы Польши.

"Нетрезвый водитель был выявлен в воскресенье на пограничном переходе "Мамоново-Гроново". Во время проверки документов пограничники заметили, что водитель ведет себя странно. Он избегал разговора с ними, а затем спрятался в туалете в автобусе", - говорится сообщении.

Сотрудники погранслужбы проверили водителя на трезвость. Оказалось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения - в выдыхаемом им воздухе было более 0.56 промилле. Россиянина задержали и передали полиции Бранево, передает Интерфакс.