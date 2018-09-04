В Одессе море покрылось маслянистой пленкой

Жителей и гостей Одессы напугал цвет моря и маслянистая пленка, которой оно покрылось. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщает Сайт города Одессы.

Выбросы, похожие на использованное масло и ржавчину, заметили в Одессе и на одесских курортах, пишет Корреспондент.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря, речь идет о разливе мазута, масла или увеличении отмерших водорослей.

"Утром 4 сентября будут уже иметь результаты", - сообщила исполняющая обязанности директора Госэкоинспекции Северо-Западного региона Черного моря Ольга Филина.

По ее словам, на прошлой неделе в море неподалеку от пляжа Лузановка специалисты-экологи обнаружили в отобранных пробах воды превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ, сероводорода и железа. Также было установлено снижены концентрации кислорода.