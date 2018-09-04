Более 230 семей и 88 холостяков купили квартиру по программе Prima Casă

234 семьи приобрели жилье по госпрограмме Prima Casă. Молодые холостяки купили 88 квартир. Таковы данные правительства, которое запустило проект по ипотечному кредитованию под гарантии государства менее полугода назад.

Пять банков-участников программы выдали кредитов на 148 миллионов леев, а сумма госгарантии превысила 74 миллиона.

На участие в программе Prima Casă 2, предназначенной для бюджетников, было подано 46 заявок. Из них 21 уже финансируется. 50 заявок поступило в программу "Prima Casă 3", в которой могут участвовать семьи с детьми. 29 из них уже получили кредиты.

Сумма ежемесячных госкомпенсаций для 50-ти участников второго и третьего этапа проекта составила почти 30 тысяч леев. Самая крупная сумма - 3420 леев в месяц - насчитана семье с пятью детьми.

Согласно программа Prima Casă 3, государство компенсирует 10% стоимости квартиры семьям с одним ребенком, 25% - семьям с двумя детьми, 50% - семьям с тремя детьми. Родители четверых и более детей получают от государства компенсацию в полном размере стоимости жилья, а семья выплачивает только проценты по кредиту.

Правительственная программа Prima Casă была запущена в марте по инициативе премьер-министра Павла Филипа.