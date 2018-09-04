Стурза считает, что Приднестровье угроза для Молдовы

В настоящее время непосредственная угроза для Республики Молдова исходит от приднестровского региона, с находящимися на этой территории иностранными войсками.

Такое заявление сделал министр обороны Еуджен Стурза в ходе передачи "Punctul pe azi" на телеканале TVR Moldova.

"Вы видите, какие учения они проводят: без регистрационных номеров, без опознавательных знаков, что является незаконным. Точно таким же образом они действовали в Крыму в 2014 году", - отметил министр. В этой связи Еуджен Стурза заявляет о необходимости создания системы раннего предупреждения и раннего реагирования, передает point.md.

Министр также заявил, что Республика Молдова должна участвовать в обеспечении международной безопасности, и для этого нужны хорошо подготовленные люди, люди, которые выбирают профессию военного в качестве своей долгосрочной карьеры. "Через три года у нас в Республике Молдова будет совсем другая армия. Армия хорошо оснащённая, хорошо экипированная, с профессионалами, с адекватными зарплатами, позволяющими оставаться в стране", - сказал министр.

В числе существующих проблем министр назвал оснащение армии, малый бюджет и присутствие иностранных войск на территории страны. Кроме того, Еуджен Стурза сообщил, что в настоящее время строится центр борьбы с киберугрозами. "Республика Молдова должна быть готова к тому, чтобы выстоять в кибервойне", - добавил министр обороны,