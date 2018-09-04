Молдова и Румыния готовятся завершить согласование строительства газопровода Унгены-Кишинев. Для этого в конце недели в нашу страну прибудут министр экономики Румынии Дэнуц Андрушка и председатель Transgaz Ион Стериан. Об этом в эфире ток-шоу "Фабрика" сообщил министр экономики и инфтраструктуры Кирилл Габурич.
По его словам, после завершения встречи планируется приступить к строительству, а сдать газопровод а эксплуатацию намечено до конца будущего года.
"Это залог энергетической безопасности Молдовы. Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить, что остались без газа. Мы не можем оставить граждан в такой ситуации", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
Кирилл Габурич рассказал о недавних встречах в Бухаресте с потенциальными румынскими инвесторами, а также о планах по продвижению молдавского экспорта в Румынию.
"Мы определили целевую аудиторию, для которой подготовим презентацию. В основном, это гостиницы, рестораны и сети продовольственных магазинов по всей стране. Хотим провести два мероприятия - в Бухаресте и Сибиу. Совместно с нашими производителями назначим дату, и начнем рассылать приглашения на это событие", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
Отвечая на вопрос о миграции населения, министр отметил, что правительство прилагает немало усилий, чтобы остановить отток граждан из страны.
"Создаются рабочие места, запущена программа Рrima casă, есть специальные программы для тех, кто хочет инвестировать деньги, заработанные за границей. Мы должны работать на то, чтобы они вернулись и остались на родине, а мы могли обеспечить им безопасность и стабильность", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
Изменение положения дел к лучшему министр экономики проиллюстрировал несколькими цифрами. Он отметил, что в первой половине года ВВП вырос почти на 4%, объем экспорта - примерно на 30%,инвестиций - более чем на 3%. Уровень сельскохозяйственного производства увеличился на 7%, промышленного - на 8%. Предпринимателям выдано кредитов на 12% больше. На 11% выросли доходы населения, на 12% - пенсии.
"Мы в Министерстве экономики оптимисты. У нас есть четкий план действий и задач. Мы знаем, что нужно Молдове и ее гражданам. У нас сплоченная, преданная команда, которая умеет работать, и которая шаг за шагом отвоевывает каждый сантиметр, двигаясь вперед", - отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
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