Во Флорештах построят новую спортивную школу

Во Флорештах построят новую модернизированную спортивную школу. Работы уже начались. В ней будут проводить республиканские и международные соревнования.

"У многих учеников появится возможность тренироваться. У нас много талантливых детей, которые мечтают заниматься спортом, борьбой", - сказал чемпион Европы по греко-римской борьбе Дониор Исламов.

Местные тренеры говорят, что их воспитанники уже добились хороших результатов на международных состязаниях, а с новой школой, они их только улучшат.

На строительство новой школы из госбюджета выделили шесть с половиной миллионов леев. Работы намерены закончить до конца следующего года.

"Здесь будет один зал с двумя борцовскими коврами для тренировок по греко-римской борьбе. Будет методический кабинет и медпункт, комната для преподавателей, раздевалка и души", - сказала директор спортивной школы Раиса Богдан.

Первый камень в фундамент будущей школы заложил депутат-демократ Евгений Никифорчук.

"Мы сделали все возможное, чтобы реализовать этот проект. Опирались на пожелания спортсменов и жителей города. Скоро все вместе будет радоваться открытию новой спортивной школы", - отметил депутат ДПМ Евгений Никифорчук.

В действующей спортивной школе Флорешт занимаются более 500 спортсменов. Там открыты секции по художественной гимнастике, дзюдо, греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, а также секции футбола, волейбола и шахмат.