В Таиланде на горной реке Нан шесть человек пропали без вести

Шесть человек пропали без вести во время тренировки гребцов к традиционным гонкам весельных лодок на горной реке Нан в одноименной провинции на севере Таиланда, сообщает во вторник телеканал Thai PBS.

Лодка, в которой находились 50 гребцов, перевернулась во время перерыва в тренировках, когда ее экипаж около полудня по местному времени (08.00 мск) направлялся к берегу на обед. Гребцы, почти половину которых составляли военнослужащие одной из частей сухопутных войск Таиланда, дислоцированной в провинции, а остальные были местными жителями, оказались в воде и поплыли к берегу, однако позже выяснилось, что шести человек не хватает, говорится в сообщении телеканала.

Командование части и гражданская администрация района, в котором пропали шестеро гребцов, ведут поисково-спасательную операцию по берегам реки Нан и на самой реке с использованием гражданского и военного транспорта и моторных лодок. Река Нан отличается сильным течением. Кроме того, в результате многодневных сильных дождей, вода в ней поднялась до опасного уровня, угрожая затопить прибрежные населенные пункты, передает РИА Новости.

Традиционные гонки длинных гребных лодок проходят в октябре-ноябре на всех крупных реках Таиланда и соседних стран — Лаоса, Камбоджи и Мьянмы. На реке Меконг, которая является на протяжении нескольких сотен километров границей между Таиландом и Лаосом, проходят соревнования команд из двух стран. Гребные гонки на реках обычно устраиваются сразу после окончания буддийского поста и сопровождаются другими праздничными мероприятиями.