В работе Facebook и Instagram произошел сбой

В работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger ночью во вторник, 4 сентября, произошел сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector.

Неполадки наблюдаются, в частности, во Франции, Великобритании, Польше, Венгрии, Мексике и США, пишет Корреспондент.

Пользователи не могли загрузить профиль в Instagram, а также ставить лайки и писать комментарии в Facebook.

Также произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp, который затронул Индию и страны Ближнего Востока.