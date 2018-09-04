Земфира выпустила первую песню за пять лет

У Земфиры впервые с 2013 года вышла новая песня. Это "Джозеф", которая была написана на стихи Иосифа Бродского. В частности, композиция написана на отрывки из стихотворений "Румянцевой победам" и "Новые стансы к Августе".

Отметим, что вместе с Земфирой песню записали электронный музыкант Mujuice, гитарист Дмитрий Емельянов, а также Стив Уэстон и Майк Хиллиер. Обложку оформляли Рената Литвинова и Гоша Рубчинский, пишет life.ru.

Ранее певица заявляла о планах записать новый альбом. При этом она не знает, как много времени это займёт.