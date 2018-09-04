В Кишиневе открывают два новых троллейбусных маршрута

Сеть общественного транспорта Кишинева с 10 сентября будет дополнена двумя новыми троллейбусными маршрутами, один из которых свяжет столицу и пригородный населенный пункт Ставчены

Как сообщили в примэрии, троллейбус №32 будет курсировать по направлению к Ставченам по следующему маршруту: (Кишинэу) ул. 31 Августа – ул. Пушкина – ул. К. Тэнасе – пр-т Гр. Виеру – пр-т Национального возрождения – ул. Каля Орхеюлуй, (Ставчены) ул. Мира, ул. Грэтиештская, ул. Строителей, ул. В. Александри, ул. Д. Матковского. На обратном пути маршрут будет пролегать по следующим улицам: (Ставчены) ул. Д. Матковского, ул. И. Крянгэ, ул. Строителей, ул. Грэтиештская, ул. Мира, (Кишинэу) ул. Каля Орхеюлуй, пр-т Национального возрождения, пр-т Гр. Виеру, ул. К. Тэнасе, ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, ул. 31 Августа.

Троллейбус №33 будет курсировать по следующему маршруту: ул. Мирчешть, ул. Петриканская, ул. Михая Витязула, ул. Колумна, ул. А. Коандэ, ул. Каля Ешилор. В обратную сторону: ул. Каля Ешилор, пр-т Штефана чел Маре, ул. Михая Витязула, ул. Петриканская, Балканское шоссе, ул. Мирчешть.

Троллейбусу на новых маршрутах будут оснащены аккумуляторами. Маршрут №32 будут обслуживать три транспортные единицы, а №33 – две, передает Молдпрес.

В настоящее время в Муниципальном предприятии "Управление электротранспортом Кишинэу" 360 троллейбусов, из которых 222 новых.