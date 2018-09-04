Названы самые востребованные специальности среди абитуриентов молдавских вузов

Самыми востребованными среди абитуриентов вузов специальностями в этом году были право, финансы и бухгалтерский учет. Всего более 12 тысяч молодых людей поступили в высшие учебные заведения Молдовы на первый цикл – лиценциат.

Как уточнили в Министерстве просвещения, культуры и исследований, на юридические специальности конкурс был 18 человек на место, на специальности в области финансов – 15 человек на место и на бухгалтерский учет – 12 человек на место. Среди самых востребованных специальностей также информационные технологии, архитектура и технология общественного питания, передает Молдпрес.

На первый цикл зачислены 4500 студентов на бюджетные места, вакантными остались почти 400 мест. На места с платным обучением зачислены 7733 студентов, или примерно 57% от планов учреждений.

На второй цикл – магистратуру зачислены около 2900 молодых людей на бюджетные места, а на платные – более 2000 претендентов, что составляет менее половины от планов вузов.

В этом году на специальности в области ИКТ поступили более 580 человек, хотя в плане было предусмотрено 450 бюджетных мест.

Прием в вузы на первый цикл обучения был организован по 169 специальностям в 17 государственных высших учебных заведениях и 9 частных.

Данные были представлены на совещании, в котором участвовали министр просвещения, культуры и исследований Моника Бабук и ректоры университетов Молдовы.