Нэстасе со скоростью света открестился от активиста DA

Лидер партии говорит, что с ним фотографировались многие, среди них были и провокаторы. Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе заявил о том, что человек, который на митинге 26 августа назвал русский язык свинским, не является активистом его партии. Нэстасе заявил официально, что этот мужчина не был и не будет активистом Платформы DA, отметив, что многие из протестующих за три года протестов фотографировались с ним.

- Заявляю официально, что человек, который на камеру обидел русскоязычных, не был и не будет никогда активистом «Платформы». За три года наших протестов на Площади Великого Национального Собрания побывали сотни тысяч людей. Многие из них фотографировались со мной. Среди них были сторонники разных партий и даже разные провокаторы. Всех их выявить сразу, увы, невозможно.

Тем временем, фотографии в соцсетях все же демонстрируют, что 59-летний житель Кодру Тудор Дрецкарь действительно активно участвует в деятельности Платформы DА, пишет kp.md.