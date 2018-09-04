Государство выступило гарантом кредитования более 300 малых и средних предприятий

Государство выступило гарантом кредитования более 300 малых и средних предприятий. Тех, которые не располагают собственными активами для залога по банковскому кредиту.

Игорь Петря взял кредит в июле. Он пять лет занимается изготовлением мебели, и займ понадобился для покупки дополнительных материалов.

Согласно недавно утвержденному регламенту Фонда гарантирования кредитов, государство готово обеспечить малым и средним предприятиям залог на 80% от суммы займа.

"Надо входить в категорию малых и средних предприятий, иметь жизнеспособный бизнес-план для предоставления в банк. Дополнительных документов не требуется. Тот же пакет документов, что и для получения обычного кредита", - сказал директор ODIMM Петр Гургуров.

В Организации развития малых и средних предприятий, которая управляет Фондом гарантирования кредитов, заявка рассматривается в течение трех дней.

"Сектор малых и средних предприятий кредитуют девять коммерческих банков, со всеми у нас стабильное сотрудничество", - сказал директор ODIMM Петр Гургуров.

С начала года объем госгарантий по кредитам для бизнеса превысил 11 миллионов леев. Стоимость проектов, которые были реализованы на займы, полученные при поддержке государства, достигает 76 миллионов леев.

"Деятельность фонда способствует увеличению числа предприятий, реализации бизнес-инициатив и созданию новых рабочих мест", - отметила генеральный госсекретарь МЭИ Юлия Костин.

За 11 лет из Фонда гарантирования кредитов выдано почти 92 миллиона леев. Это позволило предприятиям получить кредиты более чем на 275 миллионов и реализовать проектов на 438 миллионов.