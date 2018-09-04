В Индии около 50 тысяч человек оказались отрезанными от мира из-за ливней

Порядка 50 тысяч человек в более чем 530 селениях уже более месяца остаются отрезанными от мира из-за сильнейших ливней, обрушившихся на северо-восточный индийский штат Нагаленд, передает во вторник телеканал NDTV.

Согласно этим данным, муссонные дожди продолжаются в этом регионе с 26 июля, от удара стихии здесь уже погибли не менее 12 человек. В наибольшей степени от непогоды пострадали горные деревни на территориях, граничащих с соседней Мьянмой — дороги в этих районах оказались блокированы оползнями или полностью затоплены, пишет РИА Новости. Правительство Нагаленда попросило федеральные власти немедленно выделить помощь в размере 8 миллиардов рупий (порядка 114 миллионов долларов) для ликвидации последствий стихийного бедствия. Параллельно с этим ВВС страны проводят операцию по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости в пострадавшие районы. В Индии с июня по середину сентября продолжается сезон муссонных дождей. Согласно официальной статистике, жертвами ливней за текущий год в стране уже стали свыше тысячи человек.

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