СМИ: умер основатель террористической группировки "Сеть Хаккани"

Скончался основатель террористической группировки "Сеть Хаккани" Джалалуддин Хаккани скончался, сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на заявление "Талибана".

По данным телеканала, на протяжении последних лет Хаккани болел и был прикован к постели, передает РИА Новости.

"Сеть Хаккани" была объявлена США террористической в 2012 году в связи с нападениями на американских военных и на правительственные объекты в Афганистане. Так, боевики группировки атаковали посольство США в Кабуле в 2012 году. "Сеть Хаккани" поддерживает тесные контакты с другими террористическими организациями — движением "Талибан" и "Аль-Каидой".