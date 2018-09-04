В Минобразования обсудили состояние студенческих общежитий

Состояние студенческих общежитий обсудили на совещании в Минобразования. Пригласили на него руководителей всех без исключения вузов. Как отметили ректоры, ремонт в общежитиях проводится ежегодно, но чтобы действительно улучшить условия проживания студентов, нужно больше средств.

"Мы проводим ремонтные работы и в течение года. За счет доступных нам фондов. Но хотелось бы увеличить финансирование, чтобы мы могли предлагать действительно европейские условия", - сказал ректор ТУМ Виорел Бостан.

"В наших общежитиях мы постоянно что-то меняли, и этот год не стал исключением. В состав Экономической академии входит колледж, возможно, поэтому мы получили хороше финансирование на ремонта общежитий", - сказал ректор Экономической академии Григорий Болостечник.

До этого министр образования совершила незапланированные проверки нескольких общежитий в столице.

"Я посетила несколько общежитий разных вузов. Видела положительные изменения, но отметила и немало проблем. Возможности их решения мы и обсуждали с ректорами", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

В этом году в университеты страны поступили более четырех с половиной тысяч студентов.