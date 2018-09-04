Любителей быстрой езды будут ловить при помощи шипованных цепей

Лихачи далеко не уедут: для любителей не останавливаться по требованию патрульные запаслись десятками шипованных цепей, наехав на которые авто непослушного водителя в секунды окажется без колес - зубья хитрого приспособления превращают шины в лохмотья. Разложить четырёхметровую ловушку поперек дороги можно в считанные секунды.

Гонки в жанре Голливуда, нередкие в последнее время, отменяются: водители, отказавшиеся подчиниться требованиям полицейских, с помощью такой вот цепи остановятся уже через несколько минут - как только доедут до ближайшего экипажа, который получит ориентировку по рации. На вооружении нашей полиции и раньше было нечто подобное, но безнадежно устарело - и давно не используется, передает canal3.

"Эти более современные, более мобильные, легкие в обращении, позволяют нам за короткий промежуток времени установить их на проезжей части, чтобы остановить транспортное средство", сообщил пресс-офицер ГИП Павел Апостол.

Водители, как ни странно, ручного полицейского "ёжика" в большинстве своем приветствуют.

"Если они устраивают гонки - их следует остановить, с этим я согласен. Как это - ты нарушил - да еще и сбегаешь?!".

"Все, кто нарушает правила дорожного движения, должны понести наказание. В противном случае у всех у нас могут быть большие проблемы".

Оборудование было предоставлено отечественным патрульным их эстонскими коллегами.