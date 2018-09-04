Сторонники Санду и Нэстасе участвуют также и в акциях Шора

Некоторые члены Партии действия и солидарности и "Платформы Достоинство и правда" разделяют взгляды лидеров Партии Шора. Одного из активных сторонников Андрея Нэстасе и Майи Санду журналисты портала telegraph.md заметили на акции Партии Шора.

Последователь яростных критиков мэра Оргеева пришел вовсе не для того, чтобы выразить протест, он весело танцевал вместе с другими собравшимися.

И это не единственный сторонник ПДС и ППДП, который посещает акции партий-оппонентов Санду и Нэстасе. Политические аналитики расценивают такое поведение, как свидетельство корыстных целей участников акций протеста правой оппозиции - они приходят на митинги ради денег, а не для защиты политических взглядов.