В Японии отменили почти 600 авиарейсов из-за тайфуна "Джеби"

Тринадцать японских авиакомпаний сообщили об отмене 589 авиарейсов в центральной части страны и на юго-западе в связи с приближение мощного тайфуна "Джеби", которому в Японии присвоен порядковый номер 21.

Авиаперевозчики были вынуждены отменить рейсы, чей взлет и посадка приходятся на города района Кансай, такие как Осака и Кобе. Число отмененных рейсов продолжает расти, пишет РИА Новости.

Железнодорожные компании, прежде всего, крупнейшая West Japan Railway Company вынуждены отменить отправление скоростных поездов Синкансэн и экспрессов в направлениях городов Осака, Хиросима, а также связывающих крупнейший японский остров Хонсю с островом Сикоку. Отменено движение парома между префектурами Канагава и Тиба по соседству с Токио.