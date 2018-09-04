В Ботсване нашли почти 90 мёртвых слонов

В Ботсване обнаружили трупы почти 90 слонов, которые были убиты браконьерами.

Как сообщает Би-би-си, всего нашли 87 слонов. У большей части из них отсутствуют бивни. Как отмечают специалисты, многие животные были убиты в последние несколько недель, а пять — за три месяца, пишет life.ru.

Учёные также бьют тревогу насчёт того, что масштабы браконьерской охоты на слонов достигли достаточно крупных масштабов.

Подчёркивается, что за последние десять лет браконьеры уничтожили треть слонов, обитающих в Африке.