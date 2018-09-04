Ученые рассказали, как правильно есть, чтобы дольше жить

Учёные из Института Солка в Калифорнии (США) выяснили, что приём всей дневной нормы калорий в течение десяти часов компенсирует проблемы метаболизма, которые были вызваны нарушением суточного цикла. Исследование размещено в журнале Cell Metabolism.

У многих животных, в том числе у людей, присутствуют гены, поддерживающие циркадные ритмы. Те, в свою очередь, отвечают за активацию различных генов в течение суток. Так, они "включают" гены пищеварения днём и гены клеточного ремонта ночью, передает life.ru.

У некоторых людей из-за болезней, смены часовых поясов или из-за преклонного возраста эти ритмы нарушаются. В данном случае организм сам не справляется с сохранением баланса между временем на переваривание пищи и временем на поддержание функций метаболизма, что приводит к проблемам со здоровьем.

Исследователи отключили у мышей гены, которые ответственны за поддержание циркадных ритмов, и разделили животных на две группы. Первым предоставили круглосуточный доступ к пище, вторым — в течение 10-часового окна. В результате у мышей из первой группы проявились диабет, ожирение и жировая болезнь печени. Вторая группа осталась здоровой, хотя состав еды и калорийность у них были таким же.

По словам исследователей, эксперимент показал, что ограничение приёма пищи 10-часовым интервалом помогает уберечь здоровье и потенциально увеличить продолжительность жизни даже при нарушении биологических ритмов. В ближайшее время специалисты хотят провести такие же опыты с участием людей.