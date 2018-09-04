Учёные из Института Солка в Калифорнии (США) выяснили, что приём всей дневной нормы калорий в течение десяти часов компенсирует проблемы метаболизма, которые были вызваны нарушением суточного цикла. Исследование размещено в журнале Cell Metabolism.
У многих животных, в том числе у людей, присутствуют гены, поддерживающие циркадные ритмы. Те, в свою очередь, отвечают за активацию различных генов в течение суток. Так, они "включают" гены пищеварения днём и гены клеточного ремонта ночью, передает life.ru.
У некоторых людей из-за болезней, смены часовых поясов или из-за преклонного возраста эти ритмы нарушаются. В данном случае организм сам не справляется с сохранением баланса между временем на переваривание пищи и временем на поддержание функций метаболизма, что приводит к проблемам со здоровьем.
Исследователи отключили у мышей гены, которые ответственны за поддержание циркадных ритмов, и разделили животных на две группы. Первым предоставили круглосуточный доступ к пище, вторым — в течение 10-часового окна. В результате у мышей из первой группы проявились диабет, ожирение и жировая болезнь печени. Вторая группа осталась здоровой, хотя состав еды и калорийность у них были таким же.
По словам исследователей, эксперимент показал, что ограничение приёма пищи 10-часовым интервалом помогает уберечь здоровье и потенциально увеличить продолжительность жизни даже при нарушении биологических ритмов. В ближайшее время специалисты хотят провести такие же опыты с участием людей.
Комментарии
- Ученые обнаружили устойчивые ко всем антибиотикам бактери
- Исследования: похмелье нарушает работу мозга
- Ученые: Детям полезно врать с раннего возраста
- В Великом Новгороде найден "зеркальный клад"
- Ученые выяснили, почему люди любят собак больше, чем других людей
- В вещах, окружающих человека, ученые нашли опасные соединения
- Ученые: Большая часть Мирового океана загрязнена окурками
- В Египте обнаружили остатки деревни дофараоновой эпохи
- Ученые определили в пещерах Румынии причину вымирания неандертальцев
- Внимательная студентка раскрыла "загадку" древнеегипетской мумии
- Граждане Молдовы смогут получить международные водительские права
- Ученые обнаружили устойчивые ко всем антибиотикам бактери
- В сети принялись восхвалять необычную деталь на платье невесты
- Девушка окунула курицу в сладкую газировку и ошарашила пользователей сети
- Звезду сериала "Моя прекрасная няня" обокрали почти на миллион
- Пьяный россиянин вел автобус, а затем прятался в туалете от пограничников
- Жестокое убийство на Ботанике: полиция задержала подозреваемого
- Украина начинает совместные маневры с НАТО
- Первокурсник устроил резню в ВУЗе Киева
- Ани Лорак впервые встретилась с мужем после сообщений о его измене
- Отец пообещал дочери деньги за баллы на экзамене, но недооценил ее способности
- Активисты ПДС, ППДП и ЛДПМ – русскоязычным гражданам: "Почему говоришь "по-свински"? Вам тут что, Россия? ". ВИДЕО
- В результате взрыва в кафе погиб лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко
- Сотрудница банка воткнула клиентке в лицо ручку
- Пенсионер построил дом на соснах, чтобы испортить жизнь соседям
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Многие получат премии или гонорары. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com