Мать шокировал снимок дочери, снявшей лицо призрака

В Шотландии многодетную мать ужаснул снимок, сделанный ее дочерью. На фотографии запечатлен дом, в котором проживает семья. В окне апартаментов отчетливо заметна тень, которую дочь называет призраком. Об этом пишет The Mirror.

Изначально дочь рассказала своей матери о маленьком мальчике, который прыгал с ней на кровати. По словам девочки, он раньше жил в ее комнате, передает Корреспондент.

Параллельно с рассказами девочки в квартире начали происходить паранормальные явления - свет загорался сам по себе, вещи пропадали со своих мест.

"Свет в ванной постоянно горел, хотя мы его выключали. Игрушки дочери были разбросаны по квартире. Все двери в доме были со стеклянными вставками, и через них можно было увидеть проходящий силуэт. Иногда чувствовался затхлый запах", - отметила женщина.

Мать изначально не верила в слова дочери, решив, что ребенок рассказывает о воображаемом друге. Однако снимок заставил ее усомниться в этом.