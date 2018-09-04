В Германии школьный автобус попал в ДТП: есть пострадавшие

Школьный автобус столкнулся с грузовиком в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт, 11 детей и водитель автобуса пострадали, сообщила местная полиция.

"Сегодня утром около 6.55 по местному времени, по актуальным данным следствия, произошло столкновение грузовика и школьного автобуса. При этом пострадал водитель автобуса, 10 детей получили легкие травмы, один ребенок — тяжелые", — сообщила полиция Саксонии-Анхальта в Twitter.

В свою очередь телерадиокомпания MDR со ссылкой на заявление представителя полиции на месте аварии сообщает, что 17 детей и водитель получили легкие травмы.