Житель Криулянского района остался без крыши над головой из-за долгов бывшей жены

В селе Бошкана Криулянского района загорелся жилой дом. Владелец жилья предполагает, что его подожгли люди, которым его бывшая жена задолжала денег.

"В этой комнате был пожар, облили то ли бензином, то ли соляркой. Не все сгорело, потому что окна были закрыты. И без воздуха пламя не разгорелось, а потухло", - сказал владелец дома Виктор Лешану.

Бывшая жена Виктора Лешану проходит по делу о мошенничестве. Она одолжила крупную сумму денег у нескольких граждан.

"Дело было открыто 10 января этого года. Примерно 29 пострадавших, ущерб превышает 12 миллионов леев. Сейчас устанавливаем все обстоятельства дела и точный ущерб."

Пострадало от рук мошенницы и несколько односельчан.

"Все время звонила и говорила, помогите, вы мне как мать, помогите", - сказала жительница села Бошкана Светлана Чуботару.

"Пришла Родика и говорит: тетя Мария, пожалуйста, мне нужны деньги, надо перевести большую сумму для пожилых людей в селе, затем мне вернут вдвое больше", - рассказала жительница села Бошкана Мария Малай.

"У меня было три с лишним тысячи евро. Она просила, чтобы я ей все отдал. Я дал только три тысячи, остальное оставил", - сказал житель села Бошкана Ион Малай.

Полицейским предстоит установить причины пожара. Если выяснится, что это был пожог, будет открыто уголовное дело.