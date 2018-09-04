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Ученые изобрели метод печати звуковыми волнами
// фото: 3Dnews
12:58, 04 Sep 2018
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Исследователи Гарвардского университета разработали новый метод печати, который использует звуковые волны для создания капель жидкостей. Об этом говорится на сайте университета.

Отмечается, что  подобные методы используются, например, в микробиологии, пишет Корреспондент.

Существующие методы струйной или электродинамической печати могут использовать только жидкость в узком диапазоне вязкости.

Авторы использовали акустический резонатор, в который помещается сопло головки принтера. Резонатор создает стоячую звуковую волну, которая действует на каплю чернил. Изменяя параметры звуковой волны можно регулировать размер капли. Этот метод позволяет использовать для капельной печати жидкости с очень высоким уровнем вязкости, вплоть до жидкого металла.

Ученые ожидают, что разработанный метод найдет применение в биологической, косметической и пищевой промышленности.




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