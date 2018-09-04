Мать с младенцем исчезла после нападения крокодила в Уганде

В Уганде крокодил утащил под воду женщину с пятимесячным младенцем. Их тела до сих пор не удалось обнаружить. Об этом сообщило издание The Daily Monitor.

40-летняя Кабира и ее ребенок умерли от зубов крокодила в тот момент, когда женщина пыталась набрать кувшин воды из угандского озера Альберт. Ребенок сидел на руках матери и также был утащен в воду, передает 360tv.

Свидетелями инцидента стали несколько женщин, с которыми будущая жертва пришла собрать воды. Они рассказали, что часть из них спаслась бегством, а кто-то попытался вырвать несчастную из пасти крокодила, но все было так быстро и хищник проявил такую недюжинную силу, хватку и ловкость, что сделать было уже ничего нельзя.

"Жители пытались спасти ее, но их усилия были бесплодны, так как крокодил уже исчез с ее телом в водах", — пояснила одна из участниц неудавшегося спасения.

Местные жители приступили к поиску останков, однако пока обнаружить их не удалось. Известно, что у женщины остался муж и трое детей в возрасте от двух до 10 лет.