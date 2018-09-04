Звезду сериала "Моя прекрасная няня" обокрали почти на миллион

В Новой Москве обокрали дом российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь на понедельник, 3 сентября, в полицию обратился муж актрисы Петр Чернышев. Он сообщил, что из дома пропали ювелирные украшения. "Оперативники выяснили, что кража совершена из сумки Заворотнюк, стоявшей на подоконнике в прихожей. Похищены два браслета из белого золота с бриллиантами, серьги из белого золота с бриллиантами, кольцо из белого золота с бриллиантами и 20 тысяч рублей", — уточнил собеседник агентства. Сумма причиненного ущерба составила около миллиона рублей.

В полиции возбуждено уголовное дело о краже. Установлено, что на месте происшествия не было сигнализации и видеонаблюдения, пишел lenta.ru.

Анастасия Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. В 2006 году она получила звание заслуженной артистки России. Широкую известность ей принесла главная роль в сериале "Моя прекрасная няня".