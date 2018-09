Фрагмент записи опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь по имени Эрик Хоббс (Eric Hobbs). "Почему она окунает куриные пальчики в газировку? Почему это происходит? Кто-нибудь, срочно вызывайте копов!" — прокомментировал он.

За несколько часов видео набрало почти полмиллиона просмотров. Многочисленные комментаторы спорили, насколько адекватна такая пищевая привычка. "Мы должны начать так делать?" — беспокоился пользователь Стив Перрот (Steve Perrault).

Комментатор Джулия Стюарт-Бинкс (Julie Stewart-Binks) назвала поведение девушки "готовым диагнозом психопата". Некоторые выразили сочувствие детям женщины, которые находились рядом и наблюдали за происходящим за столом.

Часть пользователей сообщили, что сами обладают странными привычками: например, окунают картошку фри в молочные коктейли. Несколько юзеров призвали не обращать внимания на вкусовые предпочтения других, пишет lenta.ru.

"Если вы так расстраиваетесь из-за привычек других людей в еде, возможно, пришло время пересмотреть свой жизненный выбор", — заключил один из комментаторов.

Why are we dipping chicken fingers into soda? Why is this happening? Someone call the cops right now! pic.twitter.com/iO9KsgYE4O